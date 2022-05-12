Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi - Son Dakika
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Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi

12.05.2022 17:22
Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde Rezan Kaya, komşusuna giderken evinin önünde bulunan merdivenin üzerine çıktığı esnada ayağına batan çivi ile birlikte hastaneye gitti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Rezan Kaya, komşusuna giderken evinin önünde bulunan merdivenin üzerine çıktığı esnada ayağına batan çivi ile birlikte hastaneye gitti.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyünde meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağında tahtalı çivi ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan Rezan Kaya tedavi altına alındı. Çivi, 1 saat süren operasyonla çıkarıldı. Ayağından çivinin çıkartmasıyla rahatlayan Kaya sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - BATMAN

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Batman, Gercüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi - Son Dakika


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