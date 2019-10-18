Son Dakika Haberleri: Ayağına çivisi batan tahtayla hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Ayağına çivisi batan tahtayla hastaneye kaldırıldı

Ayağına çivisi batan tahtayla hastaneye kaldırıldı

40 dakika önce

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 12 yaşındaki Samed Bozan, ayağına çivisi batan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Ayağına çivisi batan tahtayla hastaneye kaldırıldı, System.String[]

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 12 yaşındaki Samed Bozan, ayağına çivisi batan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İpekyolu mahallesinde evinin önünde oynayan Samed Bozan, üzerinde çivi bulunan tahtanın üzerinde bastı. Basmanın etkisiyle tahtadaki çivi, Samed'in çocuğun ayakkabısını delip sol ayağına saplandı.

Ailesi, acı içinde kıvranan oğullarının yanına koşarken, olay yerine gelen sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri, Samed'in bastığı tahta parçasını bir kısmın kesmesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede ayağındaki çivi çıkarılan Samed'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kızıltepe, İpekyolu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:28 Kaynak: DHA
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