Ayağına demir düşen tersane işçisi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tersanede meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Çengelburnu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre gemi tersanesinde çalışan Mehmet Y.'nin ayağına demir parçası düştü. Yaralanan Mehmet Y. için mesai arkadaşları tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı işçi, kısa sürede bölgeye ulaşan 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan işçinin acil servisteki tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK