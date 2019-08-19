Son Dakika Haberleri: Ayağına direk düşen madenci yaralandı
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Ayağına direk düşen madenci yaralandı

34 dakika önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Kozlu Müessesi Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında bir madenci ayak parmağından yaralandı.

Ayağına direk düşen madenci yaralandı, System.String[]
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Kozlu Müessesi Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında bir madenci ayak parmağından yaralandı.

Olay, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğündeki kömür ocağında meydana geldi. İddiaya göre, 08: 00-16: 00 vardiyasında çalışan Tayfun Çolakvermiş'in ayak parmağına direk düşmesi sonucu yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla maden ocağından çıkartılan Çolakvermiş, ambulansa ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına Tayfun Çolakvermiş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK
Türkiye Taşkömürü Kurumu, Kozlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:02 Kaynak: İHA
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