Ayağına direk düşen madenci yaralandı
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Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Kozlu Müessesi Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında bir madenci ayak parmağından yaralandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:02 Kaynak: İHA
'na bağlı Kozlu
Müessesi Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında bir madenci ayak parmağından yaralandı.
Olay, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğündeki kömür ocağında meydana geldi. İddiaya göre, 08: 00-16: 00 vardiyasında çalışan Tayfun Çolakvermiş'in ayak parmağına direk düşmesi sonucu yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla maden ocağından çıkartılan Çolakvermiş, ambulansa ile Zonguldak
Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına Tayfun Çolakvermiş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK
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