AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika
Üye Girişi

AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR

02.04.2022 12:59

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde ayağına dolanan ip sebebiyle ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde ayağına dolanan ip sebebiyle ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı. Güvercin, ayağındaki ip kesildikten sonra doğaya salındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin merkezinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki bir ağaçta asılı kalan güvercini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Parka gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile güvercinin bulunduğu yere çıktı. Ayağına dolanan ip sebebiyle ağaca takıldığı belirlenen güvercin kurtarılarak yere indirildi. Güvercinin ayağına dolanan ip, çevredeki vatandaşların getirdiği çakı ile kesildi. Daha sonra güvercin doğaya bırakıldı.

Çevredeki kişiler sayesinde güvercinin kurtarıldığını söyleyen Alaplı İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, 'Şehir merkezi Atatürk parkımızda vatandaşlarımız tarafından çınar ağacına takılan bir güvercin olduğunu yönünde ihbar aldık. Ekiplerimizle birlikte olay yerine gelerek merdiven yardımıyla ağaca çıktık. Misine ipiyle ağaca takılmış olan güvercini kurtardık. Vatandaşlar da güvercinin ayağına dolanmış misineyi keserek kurtardılar.' dedi.

AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR
AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR
AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Organları yer değiştirdi, kalbi durmasına rağmen yaşam savaşını kazandı Son dakika gündem: Organları yer değiştirdi, kalbi durmasına rağmen yaşam savaşını kazandı Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı

Zonguldak, Tragger, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika


Son Dakika
13:01 İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 13:08:32. #1.11#
SON DAKİKA: AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement