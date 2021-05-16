AYAĞINA İP DOLANAN KUŞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

DÜZCE'de, 5 katlı bir binanın çatısında ayağına ip dolanması sonucu çırpınan kuşu itfaiye kurtardı.

Düzce Atatürk Bulvarı üzerinde 5 katlı bir binanın çatısında bir kuşun çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla binanın en üst katına ulaşarak kuşu kurtardı. Kuşun ayağına dolanan ipler kesildi. Kuş, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kurtarma anında ise itfaiye ekiplerinin üzerinde gezinen ve bölgeden ayrılmayan başka bir kuş dikkatlerden kaçmadı. Bu kuşun ise kurtarılan yavru kuşun annesi olabileceği yönünde tahminler yapıldı.