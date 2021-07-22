İtfaiye merdiveniyle leyleğe ulaşan itfaiyeciler leyleğin ayağındaki ipi keserek özgürlüğüne kavuşturdu. Vatandaşlar leyleği kurtaran itfaiyecilere teşekkür etti. - MUĞLA

Seydikemer ilçesi Çaltılar Mahallesi merkez sokakta ayağına ip dolandığı için zorlanan leyleği gören vatandaşlar Seydikemer ilçesi itfaiye grup amirliği ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ilgilileri ihbarın yapıldığı yere gelerek leyleği kurtarmak için harekete geçti.

Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde bilinmeyen nedenle ayağına ip dolanan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayağına ip dolanan Leylek İtfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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