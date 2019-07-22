Son Dakika Haberleri: Ayağına ip dolanınca çatıda mahsur kalan kuş kurtarıldı
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Ayağına ip dolanınca çatıda mahsur kalan kuş kurtarıldı

1 saat önce

Aksaray'da 9 katlı apartmanın çatısında ayağı ipe takılınca mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ayağına ip dolanınca çatıda mahsur kalan kuş kurtarıldı, System.String[]
Aksaray'da 9 katlı apartmanın çatısında ayağı ipe takılınca mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Fatih Mahallesi Belediye Bloklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri çatı kenarında bir kuşun çırpındığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveni ile 9 katlı apartmanın çatısına ulaşarak ayağı ipe takılan ve çırpınan kuşu ipi keserek kurtardı. Daha sonra kuşun ayağındaki ipleri temizleyen itfaiye ekipleri kuşu tekrar özgürlüğüne bıraktı. - AKSARAY
Fatih Mahallesi, Aksaray, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:03 Kaynak: İHA
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