Ayağına ip dolanınca çatıda mahsur kalan kuş kurtarıldı
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Aksaray'da 9 katlı apartmanın çatısında ayağı ipe takılınca mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aksaray Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:03 Kaynak: İHA
'da 9 katlı apartmanın çatısında ayağı ipe takılınca mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Fatih Mahallesi
Belediye Bloklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri çatı kenarında bir kuşun çırpındığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveni ile 9 katlı apartmanın çatısına ulaşarak ayağı ipe takılan ve çırpınan kuşu ipi keserek kurtardı. Daha sonra kuşun ayağındaki ipleri temizleyen itfaiye ekipleri kuşu tekrar özgürlüğüne bıraktı. - AKSARAY
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