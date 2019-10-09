Son Dakika Haberleri: Ayağına kanca takılan martıyı balık tutmaya çıkan polisler kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Ayağına kanca takılan martıyı balık tutmaya çıkan polisler kurtardı

Ayağına kanca takılan martıyı balık tutmaya çıkan polisler kurtardı

1 saat önce

Ayağına kanca takılan martıyı balık tutmaya çıkan polisler kurtardı Ayağındaki kancayla denizin ortasında can çekiştiBURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde ayağına kanca takıldığı için denize düşerek can çekişen martı, balık tutmaya çıkan polisler tarafından kurtarıldı.

Ayağına kanca takılan martıyı balık tutmaya çıkan polisler kurtardı

Ayağındaki kancayla denizin ortasında can çekişti

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde ayağına kanca takıldığı için denize düşerek can çekişen martı, balık tutmaya çıkan polisler tarafından kurtarıldı. Martının kurtarıldığı anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay Mudanya ilçesinde meydana geldi. İzinli günlerini değerlendiren polis memurları, yanlarına arkadaşlarını da alarak balık tutmaya çıktı. Balık tutmaktan döndükleri sırada bir martının denizin üzerinde çırpındığını fark eden polis memurları, hayvana yaklaşarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Polisler martıyı denizden aldıkları sırada ayağına takılan kancayı fark etti. Kancayı çıkaran polisler daha sonra martıyı yeniden denize bıraktı. İzinli günlerinde martıyı kurtaran polislerin o anları ise yanlarında bulunan bir arkadaşlarının kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ayağına kanca takılan martıyı balık tutmaya çıkan polisler kurtardı

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:03 Kaynak: İHA
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