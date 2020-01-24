Ayağına kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk kapalı köy yolunun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayağına kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk kapalı köy yolunun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Ayağına kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk kapalı köy yolunun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Siirt'te aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde ayağına sıcak su dökülen 2 yaşındaki Kenan Erbek karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Ayağına kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk kapalı köy yolunun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Siirt'te aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde ayağına sıcak su dökülen 2 yaşındaki Kenan Erbek karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.


Düğüncüler köyünde ikamet eden 2 yaşındaki Kenan Erbek evde oyun oynadığı esnada ayağına kaynar su döküldü. Ayağından yaralanan Erbek'in yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak köy yolu kar nedeniyle kapalı olunca, sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım istedi. Karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu sağlık ekipleri, Düğüncüler köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Erbek, yaklaşık 2 saat sonra Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedavi altına alınan Kenan Erbek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİİRT

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
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