Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Kobyaoğlu'nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Kobyaoğlu, Yalova 'da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Akyazı 'nın Cumhuriyet Mahallesi 'nde yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu'nun ayağına, yaklaşık 1 ay önce bahçede kıymık battı. Hüseyin Kobyaoğlu bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

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