Son Dakika Haberleri: Ayağına marka taktığı güvercinine 75 kilometre uzakta kavuştu
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Ayağına marka taktığı güvercinine 75 kilometre uzakta kavuştu

1 saat önce

Bursa'da bir kuşsever genç, kaybolan güvercinini ayağına bağladığı marka sayesinde buldu.

Ayağına marka taktığı güvercinine 75 kilometre uzakta kavuştu, System.String[]
Bursa'da bir kuşsever genç, kaybolan güvercinini ayağına bağladığı marka sayesinde buldu.

Osmangazi'ye bağlı Muradiye Mahallesi'nde ikamet eden Barış Pekgümrah, çocukluğundan beri evinin bahçesinde güvercin besliyor. Şu an yüzden fazla güvercini olan Barış Pekgümrah, "Sevdiğim kuşların kaybolmasın diye ayaklarına marka boncukları taktım. Bu güvercin 2 ay önce kaçtı. 75 kilometre uçarak İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde Osman Bulut'un evinin camına konmuş. Bulut, güvercini yakalayarak ayağındaki telefon numarasını arayarak bana ulaştı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Güvercinini teslim alan Barış Pekgümrah, Osman Bulut'a teşekkür ederek, kızına muhabbet kuşu hediye etti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
Osman Bulut, Osmangazi, Muradiye Mahallesi, Bursa, Güncel
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