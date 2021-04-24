AYAĞINA 'MASKE' İPİ DOLANAN MARTI, DENETİM YAPAN EKİPLERİN YANINA DÜŞTÜ

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, ayağına maske ipleri dolanan martı, denetim yapan polis ekibinin yanına düştü.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, ayağına maske ipleri dolanan martı, denetim yapan polis ekibinin yanına düştü. Polisler, yaralı martıyı hastaneye götürerek tedavi ettirdi. Serdivan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin yanına yaralı bir martı düştü. Polis ekipleri, martıyı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan incelemelerde maske iplerinin martının ayağına dolanarak hayvana zarar verdiği tespit edildi. Maske ipleri çıkartılırken, polis memuru iyileşene kadar bakmak üzere martıyı evine götürerek bakımını üstlendi.

Serdivan, Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › AYAĞINA 'MASKE' İPİ DOLANAN MARTI, DENETİM YAPAN EKİPLERİN YANINA DÜŞTÜ - Son Dakika

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