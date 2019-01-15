Son Dakika Haberleri: Ayağına Misina Dolanan Karabatağı Kurtardılar

Ayağına Misina Dolanan Karabatağı Kurtardılar

19 dakika önce

Sarıyer'de denizde ayağı misinaya dolanan karabatak, balık tutmak için sahile gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ayağına Misina Dolanan Karabatağı Kurtardılar, System.String[]


Sarıyer'de denizde ayağı misinaya dolanan karabatak, balık tutmak için sahile gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Rumeli Hisarı sahilinde vatandaşlar, denizde ayakları misinaya dolanan ve bundan kurtulmaya çalışan bir karabatağı görünce harekete geçti. Birkaç kişi sahile yakın bir yerde çırpınan karabatağa ulaştı ve ve vücuduna dolanan misinayı keserek serbest bıraktılar.  Arkadaşıyla birlikte sahilde balık tutan Mete Yücel, "Karabatağa misina dolanmış, kurtardık onu.  Tekrar özgürlüğüne kavuşturduk. Misina jilet gibi tehlikeli. Kuşu yaralayabilirdi. Çok şükür hiç bir şey olmadıö dedi.

Görüntü dökümü:

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-Vücuduna misina dolanan karabatak

-Balık tutan vatandaşların karabatağı kurtarma çalışması

-Misinadan kurtarılan karabatağın denize salınması

-Mete Yücel ile röp.

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:02 Kaynak: DHA

Rumeli, Sarıyer, 3. Sayfa
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