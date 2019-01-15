Ayağına Misina Dolanan Karabatağı Kurtardılar

Sarıyer'de denizde ayağı misinaya dolanan karabatak, balık tutmak için sahile gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.





Sarıyer'de denizde ayağı misinaya dolanan karabatak, balık tutmak için sahile gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.



Rumeli Hisarı sahilinde vatandaşlar, denizde ayakları misinaya dolanan ve bundan kurtulmaya çalışan bir karabatağı görünce harekete geçti. Birkaç kişi sahile yakın bir yerde çırpınan karabatağa ulaştı ve ve vücuduna dolanan misinayı keserek serbest bıraktılar. Arkadaşıyla birlikte sahilde balık tutan Mete Yücel, "Karabatağa misina dolanmış, kurtardık onu. Tekrar özgürlüğüne kavuşturduk. Misina jilet gibi tehlikeli. Kuşu yaralayabilirdi. Çok şükür hiç bir şey olmadıö dedi.



Görüntü dökümü:



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-Vücuduna misina dolanan karabatak



-Balık tutan vatandaşların karabatağı kurtarma çalışması



-Misinadan kurtarılan karabatağın denize salınması



-Mete Yücel ile röp.



-Genel ve detaylar - İstanbul

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