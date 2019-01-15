Son Dakika Haberleri: Ayağına Misina Dolanan Karabatağı Kurtardılar

Ayağına Misina Dolanan Karabatağı Kurtardılar

1 saat önce

SARIYER'de denizde ayağı misinaya dolanan karabatak, balık tutmak için sahile gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ayağına Misina Dolanan Karabatağı Kurtardılar, System.String[]
SARIYER'de denizde ayağı misinaya dolanan karabatak, balık tutmak için sahile gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Rumeli Hisarı sahilinde vatandaşlar, denizde ayakları misinaya dolanan ve bundan kurtulmaya çalışan bir karabatağı görünce harekete geçti. Birkaç kişi sahile yakın bir yerde çırpınan karabatağa ulaştı ve ve vücuduna dolanan misinayı keserek serbest bıraktılar. Arkadaşıyla birlikte sahilde balık tutan Mete Yücel, "Karabatağa misina dolanmış, kurtardık onu. Tekrar özgürlüğüne kavuşturduk. Misina jilet gibi tehlikeli. Kuşu yaralayabilirdi. Çok şükür hiç bir şey olmadı" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:24 Kaynak: DHA

Rumeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kentte Ondan Başka Bu İşi Yapan Yok! 40 Yıldır Geçimini Yayın Balığı Satarak Sağlıyor Son Dakika! Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Açıklandı

Erdoğan'dan, Belediye Başkan Adayını Zora Sokan Soru: Senin Niye Bıyık Yok? Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:21:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayağına Misina Dolanan Karabatağı Kurtardılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]