Son Dakika Haberleri: Ayağına olta iğnesi batan çiha kuşu tedaviye alındı
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Ayağına olta iğnesi batan çiha kuşu tedaviye alındı

38 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ayağına olta iğnesi batması sonucu ağaçta mahsur kalan Çiha Kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ayağına olta iğnesi batan çiha kuşu tedaviye alındı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ayağına olta iğnesi batması sonucu ağaçta mahsur kalan Çiha Kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurnazlığıyla ünlü olan Çiha kuşu, tedavi edilmek üzere Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

İnegöl'ün Şipali Mahallesi'nde akşam saatlerinde dere yatağında balık avlayan vatandaşlar, çevredeki bir ağaçta ayağına olta iğne bulunan ve olta ipine takılan kuşu fark etti. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine İnegöl İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Uçamayan kuş, itfaiye görevlisi tarafından ağaçtan indirildi. Kurnazlığı ile bilinen yaralı Çiha kuşu, tedavi edilmekmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi.

İtfaiye, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:14 Kaynak: DHA
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