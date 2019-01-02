Son Dakika Haberleri: Ayağına Olta İpi Dolanan Ördeği İtfaiye Kurtardı

Ayağına Olta İpi Dolanan Ördeği İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, nehirde ayağına olta ipi dolanması nedeniyle mahsur kalan ördek itfaiye ekibince kurtarıldı.

Ayağına Olta İpi Dolanan Ördeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, nehirde ayağına olta ipi dolanması nedeniyle mahsur kalan ördek itfaiye ekibince kurtarıldı.

Dicle Nehri'nde hareketsiz şekilde duran ördeği gören vatandaşlar hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtarmaya çalıştı, ancak kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekibince kurtarılan ördek, tedavisi için veterinere götürüldü.

Veteriner hekim tarafından tedavi edilen ördek, itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:06 Kaynak: AA

Dicle, Cizre, Şırnak, İtfaiye, Güncel
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