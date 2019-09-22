Son Dakika Haberleri: Ayağına olta şamandırası takılan martının çaresiz çırpınışı
Son Dakika Güncel Haber

Ayağına olta şamandırası takılan martının çaresiz çırpınışı

1 saat önce

Sarıyer'de ayağına olta kancası ve olta şamandırası takılan martı bir süre uçtuktan sonra konduğu yerde kurtulmaya çalıştı.

Sarıyer'de ayağına olta kancası ve olta şamandırası takılan martı bir süre uçtuktan sonra konduğu yerde kurtulmaya çalıştı. Fatih'te yine ayağına misina ve olta şamandırası takılan bir martı vatandaşlar tarafından kurtarılıp doğaya salındı. Sarıyer'deki martının çaresizliği ve Fatih'teki martının kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Sarıyer Anadolu Hisarı Sahili'nde ayağına olta kancası ve olta şamandırası takılan bir martı boğazda bir süre uçtuktan sonra bir yalının önüne kondu. Burada ayağına batan kanca ve şamandıradan kurtulmaya çalışan martı daha sonra yorgun düştü. ve olduğu yere çöktü. Martının çaresiz çırpınışları yürek burktu.

BİR MARTININ KURTULUŞU

Fatih'te benzer bir şekilde ayağına olta misinası ve olta şamandırası takılan bir martı ise vatandaşlar tarafından kurtarılıp doğaya salındı. Kurtarılan martı havada özgürce süzülürken o anlar kameralara yansıdı.

Ayağına olta şamandırası takılan martının çaresiz çırpınışı

Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kütahya'da bir şahıs çöp dolu onlarca poşeti traktör kasasından nehre döktü
Kocaeli'nde bir gencin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Samsun'da denize düşen bir genci oltayla kurtardılar (Özel) Engelli vatandaşlardan CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 11:02:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayağına olta şamandırası takılan martının çaresiz çırpınışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]