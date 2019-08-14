Ayağına poşet dolanan martıyı balıkçılar kurtardı

Yalova'da ayağına poşet dolandığı için uçamayan martıyı balıkçılar kurtardı.

Yalova'da ayağına poşet dolandığı için uçamayan martıyı balıkçılar kurtardı.

Setur Yalova Marina açıklarında üç balıkçı, bir martının çırpındığını gördü.

Tekneye aldıkları martının ayağına ve boynuna poşet dolandığını fark eden balıkçılar, bıçak yardımıyla onu kurtararak bıraktı.

Martının kurtarılması cep telefonu ile görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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