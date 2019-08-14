Son Dakika Haberleri: Ayağına poşet dolanan martıyı balıkçılar kurtardı
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Ayağına poşet dolanan martıyı balıkçılar kurtardı

35 dakika önce

Yalova'da ayağına poşet dolandığı için uçamayan martıyı balıkçılar kurtardı.

Yalova'da ayağına poşet dolandığı için uçamayan martıyı balıkçılar kurtardı.
Setur Yalova Marina açıklarında üç balıkçı, bir martının çırpındığını gördü.
Tekneye aldıkları martının ayağına ve boynuna poşet dolandığını fark eden balıkçılar, bıçak yardımıyla onu kurtararak bıraktı.
Martının kurtarılması cep telefonu ile görüntülendi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 04:50 Kaynak: AA
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