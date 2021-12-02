Üye Girişi
Ayağına savcı istedi Özel Harekat Polisi geldi - Son Dakika

Ayağına savcı istedi Özel Harekat Polisi geldi

02.12.2021 09:16
Ayağına savcı istedi Özel Harekat Polisi geldi

Ayağına savcı istedi Özel Harekat Polisi geldi Döner bıçağı ile kendini restorana kilitledi Eşi ile yaşadığı sorunlar sonrası psikolojisi bozulan şahıs, 1.5 saatte ikna edildi İşletmeleri 1.

Ayağına savcı istedi Özel Harekat Polisi geldi

Döner bıçağı ile kendini restorana kilitledi

Eşi ile yaşadığı sorunlar sonrası psikolojisi bozulan şahıs, 1.5 saatte ikna edildi

İşletmeleri 1.5 saat kapalı kalan yaşlı çift, 2 bin TL zararlarının olduğunu belirtip adeta isyan etti

Olay yerinde gözaltına alınan şahıs: "3 bin TL verdim mi silahı veriyorlar"

ANTALYA - Antalya'da ayrıldığı eşi ile yaşadığı sorunlar sonrası önce arkadaşları ile kavga eden şahıs daha sonra döner bıçağı ile kendisini bir restorana kilitledi. Ayağına savcı isteyen şahıs 1.5 saat sonra ikna edildi. Gözaltına alınan şahıs, "Siz beni savcı ile görüştürmezseniz, aynı filmi tekrarlayacağım. Bu sefer silah ile yapacağım. 3 bin TL verdim mi silahı veriyorlar" dedi. İşletme sahipleri yaşlı çift ise eylem nedeni ile zararlarının 2 bin TL olduğunu belirtip adeta isyan etti.

Olay, Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi 1115 sokak üzerinde bulunan bir restoranda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşaya Ümit K. sokak üzerinde önce arkadaşları ile tartıştı. Tartışmanın ardından cinnet geçiren adam yanında bulunan döner bıçağı ile birlikte bir restorana girdi. Şahsın içeri girmesi ile restoranın sahibi Şevket ve Hatice Panoğlu çifti büyük korku yaşadı. Şahıs her iki ismin de dışarı çıkmasını isteyerek dışarı çıkarttı. Bunun üzerine kapıyı içeriden kilitledi.

Şahıs yaklaşık 1.5 saat sonra ikna edildi

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için yaklaşık 1 saat dil döktü. İkna olmayan şahıs için bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem amacı ile olay yerine Özel Hareket Polisleri de geldi. Polisler sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Bir süre daha dil dökülen şahıs olay yerine savcının gelmesini ve yaşadığı sorunlarını çözmesini istedi. Polis ekipleri ise şahsın problemlerini çözeceklerine dair sözler vererek ikna etmeye çalıştı. Şahıs yaklaşık 1.5 saat sonra ikna edildi.

"3 bin TL verdim ki silahı veriyorlar"

Elinde bulunan döner bıçağına el konulurken, olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahıs olay yerinden giderken polis ekiplerine, "Siz beni savcı ile görüştürmezseniz, aynı filmi tekrarlayacağım. Bu sefer silah ile yapacağım. 3 bin TL verdim ki silahı veriyorlar. ya beni dört duvar arasına atacaksınız ya da bu sorunu çözeceksiniz" demesi dikkatlerden kaçmadı.

"Bir sürü yerden yemek istendi servis yapamadık"

Yaşanılanları anlatan dükkan sahibi Şevket Panoğlu, "Şahsın elinde sallama vardı. Burada olay çıkarmamasını istedim. Ben ocak başında oturuyordum. Bana bir şey demedi. Benimle bir soru yok. Dükkana zarar verdi. Bir sürü yerden yemek istendi servis yapamadık. Bize de yazık oldu" dedi.

"Bize yazık oldu"

Olay nedeni ile yaklaşık 2 bin TL tutarında kebap satamadıklarını belirten Hatice Panoğlu ise, "Bize yazık oldu. Ben sakat halimle çalışıyorum. Bizim kiramız var. Bize de yazık oldu. Bir anda içeri girdi. Elinde sallama vardı. Eşim de içerideydi. Eşime kalkma dedi. İçeride oturdu mecbur. Telefon çalışıyor servislere cevap veremedik. Olay öncesi ben dışarı çıktım. Ben hastayım. Değilse bende dışarıda kalacaktım. Benim şekerim, tansiyonum var" sözlerine yer verdi.

Ayağına savcı istedi Özel Harekat Polisi geldi
Ayağına savcı istedi Özel Harekat Polisi geldi
Ayağına savcı istedi Özel Harekat Polisi geldi
Ayağına savcı istedi Özel Harekat Polisi geldi

Özel Harekat, Türk Lirası, Polis, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayağına savcı istedi Özel Harekat Polisi geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bülent Arınç'a Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter yanıt verdi! 09:01 Bülent Arınç'a Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter yanıt verdi! MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı 07:10 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü 06:02 Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, 18:55 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi? 17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi?
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! 16:24 Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi 15:19 Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi

Son Dakika Haberleri
09:03 Eski eş pompalı tüfekle dehşet saçtı! Genç kadın hayatını kaybetti, kardeşleri yaralandı
09:00 Bülent Arınç'a Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter yanıt verdi!
08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi
08:51 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar
08:49 Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş!
08:39 Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır!
08:35 Mansur Yavaş tehditlere yanıt verdi: Başka siyasi partilerin içişlerine karışmam!
08:26 Kredisini ödeyemeyenlerin sayısı katlandı! Yurttaş borç batağında!
08:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasından sonra dolar yeni güne 13.45 liradan başladı
08:16 Son dakika hava durumu! Meteoroloji açıkladı: Mevsim normallerine dönüyoruz
Eski eş pompalı tüfekle dehşet saçtı! Genç kadın hayatını kaybetti, kardeşleri yaralandı Eski eş pompalı tüfekle dehşet saçtı! Genç kadın hayatını kaybetti, kardeşleri yaralandı         
09:04
Cem Davran, 22 yıl önce yaşanan Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının perde arkasını anlattı Cem Davran, 22 yıl önce yaşanan Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının perde arkasını anlattı         
08:59
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti         
00:53
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 09:22:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ayağına savcı istedi Özel Harekat Polisi geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement