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Ayağına savcı isteyip döner bıçağı ile kendini restorana kilitledi - Son Dakika

Ayağına savcı isteyip döner bıçağı ile kendini restorana kilitledi

01.12.2021 23:16

Ayağına savcı isteyip döner bıçağı ile kendini restorana kilitledi Eşi ile yaşadığı sorunlar sonrası psikolojisi bozulan şahıs, 1.5 saatte ikna edildi İşletmeleri 1.

Ayağına savcı isteyip döner bıçağı ile kendini restorana kilitledi

Eşi ile yaşadığı sorunlar sonrası psikolojisi bozulan şahıs, 1.5 saatte ikna edildi

İşletmeleri 1.5 saat kapalı kalan yaşlı çift, 2 bin TL zararlarının olduğunu belirtip adeta isyan etti

Olay yerinde gözaltına alınan şahıs: "3 bin TL verdim mi silahı veriyorlar"

ANTALYA - Antalya'da ayrıldığı eşi ile yaşadığı sorunlar sonrası önce arkadaşları ile kavga eden şahıs daha sonra döner bıçağı ile kendisini bir restorana kilitledi. Ayağına savcı isteyen şahıs 1.5 saat sonra ikna edildi. Gözaltına alınan şahıs, "Siz beni savcı ile görüştürmezseniz, aynı filmi tekrarlayacağım. Bu sefer silah ile yapacağım. 3 bin TL verdim mi silahı veriyorlar" dedi. İşletme sahipleri yaşlı çift ise eylem nedeni ile zararlarının 2 bin TL olduğunu belirtip adeta isyan etti.

Olay, Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi 1115 sokak üzerinde bulunan bir restoranda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşaya Ümit K. sokak üzerinde önce arkadaşları ile tartıştı. Tartışmanın ardından cinnet geçiren adam yanında bulunan döner bıçağı ile birlikte bir restorana girdi. Şahsın içeri girmesi ile restoranın sahibi Şevket ve Hatice Panoğlu çifti büyük korku yaşadı. Şahıs her iki ismin de dışarı çıkmasını isteyerek dışarı çıkarttı. Bunun üzerine kapıyı içeriden kilitledi.

Şahıs yaklaşık 1.5 saat sonra ikna edildi

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için yaklaşık 1 saat dil döktü. İkna olmayan şahıs için bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem amacı ile olay yerine Özel Hareket Polisleri de geldi. Polisler sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Bir süre daha dil dökülen şahıs olay yerine savcının gelmesini ve yaşadığı sorunlarını çözmesini istedi. Polis ekipleri ise şahsın problemlerini çözeceklerine dair sözler vererek ikna etmeye çalıştı. Şahıs yaklaşık 1.5 saat sonra ikna edildi.

"3 bin TL verdim ki silahı veriyorlar"

Elinde bulunan döner bıçağına el konulurken, olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahıs olay yerinden giderken polis ekiplerine, "Siz beni savcı ile görüştürmezseniz, aynı filmi tekrarlayacağım. Bu sefer silah ile yapacağım. 3 bin TL verdim ki silahı veriyorlar. ya beni dört duvar arasına atacaksınız ya da bu sorunu çözeceksiniz" demesi dikkatlerden kaçmadı.

"Bir sürü yerden yemek istendi servis yapamadık"

Yaşanılanları anlatan dükkan sahibi Şevket Panoğlu, "Şahsın elinde sallama vardı. Burada olay çıkarmamasını istedim. Ben ocak başında oturuyordum. Bana bir şey demedi. Benimle bir soru yok. Dükkana zarar verdi. Bir sürü yerden yemek istendi servis yapamadık. Bize de yazık oldu" dedi.

"Bize yazık oldu"

Olay nedeni ile yaklaşık 2 bin TL tutarında kebap satamadıklarını belirten Hatice Panoğlu ise, "Bize yazık oldu. Ben sakat halimle çalışıyorum. Bizim kiramız var. Bize de yazık oldu. Bir anda içeri girdi. Elinde sallama vardı. Eşim de içerideydi. Eşime kalkma dedi. İçeride oturdu mecbur. Telefon çalışıyor servislere cevap veremedik. Olay öncesi ben dışarı çıktım. Ben hastayım. Değilse bende dışarıda kalacaktım. Benim şekerim, tansiyonum var" sözlerine yer verdi.

Ayağına savcı isteyip döner bıçağı ile kendini restorana kilitledi
Ayağına savcı isteyip döner bıçağı ile kendini restorana kilitledi
Ayağına savcı isteyip döner bıçağı ile kendini restorana kilitledi
Ayağına savcı isteyip döner bıçağı ile kendini restorana kilitledi

Türk Lirası, Silah, Polis, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayağına savcı isteyip döner bıçağı ile kendini restorana kilitledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayağına savcı isteyip döner bıçağı ile kendini restorana kilitledi - Son Dakika
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