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Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı

01.12.2021 22:42
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı

Antalya'da eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşayan bir kişi kendisini döner bıçağıyla bir restorana kilitledi.

Antalya'da eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşayan bir kişi kendisini döner bıçağıyla bir restorana kilitledi. "Siz beni savcı ile görüştürmezseniz, aynı filmi tekrarlayacağım" diyen şahıs 1.5 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi 1115 sokak üzerinde bulunan bir restoranda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşayan Ümit K. sokak üzerinde önce arkadaşlarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından cinnet geçiren adam yanında bulunan döner bıçağı ile birlikte bir restorana girdi. Şahsın içeri girmesi ile restoranın sahibi Şevket ve Hatice Panoğlu çifti büyük korku yaşadı. Şahıs her iki kişiyi de dışarı çıkarttı ardından kapıyı içeriden kilitledi.

ŞAHIS YAKLAŞIK 1.5 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için yaklaşık 1 saat çaba sarf etti. Bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem amacı ile olay yerine Özel Hareket Polisleri de geldi. Polisler sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Bir süre daha dil dökülen şahıs olay yerine savcının gelmesini ve yaşadığı sorunlarını çözmesini istedi. Polis ekipleri ise şahsın problemlerini çözeceklerine dair sözler vererek ikna etmeye çalıştı. Şahıs yaklaşık 1.5 saat sonra ikna edildi.

3 BİN TL VERDİM Kİ SİLAHI VERİYORLAR

Elinde bulunan döner bıçağına el konulan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahıs olay yerinden giderken polis ekiplerine, "Siz beni savcı ile görüştürmezseniz, aynı filmi tekrarlayacağım. Bu sefer silah ile yapacağım. 3 bin TL verdim mi silahı veriyorlar. ya beni dört duvar arasına atacaksınız ya da bu sorunu çözeceksiniz" demesi dikkatlerden kaçmadı.

"BİR SÜRÜ YERDEN YEMEK İSTENDİ SERVİS YAPAMADIK"

Yaşanılanları anlatan dükkan sahibi Şevket Panoğlu, "Şahsın elinde sallama vardı. Burada olay çıkarmamasını istedim. Ben ocak başında oturuyordum. Bana bir şey demedi. Benimle bir soru yok. Dükkana zarar verdi. Bir sürü yerden yemek istendi servis yapamadık. Bize de yazık oldu" dedi.

"BİZE YAZIK OLDU"

Olay nedeni ile yaklaşık 2 bin TL tutarında kebap satamadıklarını belirten Hatice Panoğlu ise, "Bize de yazık oldu. Bir anda içeri girdi. Elinde sallama vardı. Eşim de içerideydi. Eşime kalkma dedi. İçeride oturdu mecbur. Telefon çalışıyor servislere cevap veremedik" sözlerine yer verdi.

(Ertuğrul Gün/İHA)

Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı
Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı

Türk Lirası, Antalya, Polis, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayağına savcı isteyip döner bıçağıyla kendini restorana kilitledi, korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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