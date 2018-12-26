Son Dakika Haberleri: Ayağına Takılan Olta Nedeniyle Ağaçta Mahsur Kalan Martının Kurtarılma Anı Kamerada

Ayağına Takılan Olta Nedeniyle Ağaçta Mahsur Kalan Martının Kurtarılma Anı Kamerada

8 dakika önce

Ümraniye'de Ayağına takılan olta iğnesi ile uzun süre uçtuktan sonra konduğu ağaç dalında mahsur kalan martıyı fark eden belediye personeli durumu itfaiyeye bildirdi.

Ayağına Takılan Olta Nedeniyle Ağaçta Mahsur Kalan Martının Kurtarılma Anı Kamerada, System.String[]
Ümraniye'de Ayağına takılan olta iğnesi ile uzun süre uçtuktan sonra konduğu ağaç dalında mahsur kalan martıyı fark eden belediye personeli durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipler mahsur kaldığı ağaçtan martıyı kurtarırken, belediye ekipleri martının ayağına takılan olta iğnesini çıkardı.

Soğuk kış günlerinde hayvanları unutmayan, hayvanların barınmadan beslemeye her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Ümraniye Belediyesi, bu kez yaralı martının yardımına koştu. Ümraniye Belediye Binasının karşısındaki parkta ağacın dalına takılan martıyı gören belediyenin güvenlik personeli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ağaca merdiven yardımıyla çıkan itfaiye ekipleri martıyı çıkardılar. Martının ağaca takılmasının nedeni ise ekipleri şaşkına çevirdi. Denizde olta iğnesi takılan martının iğnenin ağaca takılmasıyla mahsur kaldığı anlaşıldı. Öte yandan martının kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan martı Ümraniye Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:51 Kaynak: İHA

İtfaiye, Ümraniye, Güncel
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