Ayağına tel dolanan bozayı, mahsur kaldığı ağaçtan 2 günde kurtarıldı - Son Dakika

RİZE'nin Pazar ilçesinde ayağına dolanan çelik telle çıktığı armut ağacında mahsur kalan bozayı, 2 gün süren operasyonla kurtarıldı. Ayağındaki çelik tel alınan ayı, doğaya bırakıldı.

Pazar'ın Akbucak köyünde dün armut ağacında bozayının mahsur kaldığını görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarla köye gelen ekipler, 2 yaşında olduğu sanılan bozayının, ayağına dolanan çelik telle çıktığı armut ağacında mahsur kaldığını belirledi. AKUT ekiplerine haber verilmesi üzerine bozayı için kurtarma operasyonu başlatıldı. Uyuşturucu iğne atılan ayı sakinleşmeyince havanın da kararması ve yağmur nedeniyle operasyona ara verildi. Ertesi sabah erken saatlerde yeniden köye çıkan ekipler, yaklaşık 20 metre yükseklikteki bozayıya 12 uyuşturucu iğne attı. Ayı sakinleştirilirken, ağaca teleferik hattı kuruldu. AKUT'un 2 görevlisi, ağaca çıkarak, ayıyı teleferik hattı ile aşağı indirdi. Ayağına dolanan çelik tel çıkarılan bozayı, doğaya salındı. AKUT temsilcisi Güçlü Uzunalioğlu, ağaçta mahsur kalan ayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle kurtarma operasyonu düzenlediklerini belirterek, "Ayı için ağaca teleferik hattı kurduk. Uyuşturucu iğne ile sakinleşince alarak aşağı indirdik. En tedbirli şekilde ayıya yaklaştık. O da sanki bizim ona yardımcı olacağımızı anladı. Hiç tepki vermedi" dedi.