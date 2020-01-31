Ayağına yapışan sakız çıkarılıp doğaya salındı - Son Dakika

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Ayağına yapışan sakız çıkarılıp doğaya salındı
6 saat önce
İZMİT'te, birinin ayağına sakız yapışan, diğerinin ayağında ise yara olan 2 güvercin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde yapılan müdahelenin ardından doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
İZMİT'te, birinin ayağına sakız yapışan, diğerinin ayağında ise yara olan 2 güvercin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde yapılan müdahelenin ardından doğaya salındı.
Ömer Türkçakal Bulvarı Kuş Cenneti'nde görev yapan zabıta ekipleri, uçamayan iki güvercini alıp, Kandıra'daki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne teslim etti. Veteriner hekimler yaptıkların incelemede, güvercinlerden birinin ayağına sakız yapıştığını bu nedenle dolayı topalladığını, diğerinin de ayağındaki yara olduğunu belirledi. Güvercinler tedavileri yapılıp, doğaya salındı.
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