Ayağında çivili tahta ile hastaneye kaldırıldı
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ümit K. (26), evinin bahçesinde üzerinde çivi bulunan tahtaya bastı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:30 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde Ümit K. (26), evinin bahçesinde üzerinde çivi bulunan tahtaya bastı. Yaralanan Ümit K., ayağındaki çivili tahta ile hastaneye kaldırıldı.
Olay İnegöl'ün Alanyurt
Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde gezinen Ümit K., üzerinde çivi bulunan tahtanın üzerinde bastı. Tahta üzerindeki çivi, gencin ayakkabısını delip sol ayağına saplandı. Acı içinde kıvranan gencin yardımına koşan ailesi, çivileri çıkaramayınca, otomobille İnegöl Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Operasyonla ayağındaki çivi çıkarılan Ümit K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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