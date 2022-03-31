Ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulunan flamingo tedavi edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulunan flamingo tedavi edildi

31.03.2022 16:08
Ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulunan flamingo tedavi edildi

AKSARAY'da avcılar tarafından tüfekle vurulup yaralanan flamingo, tedavisi sonrası Konya'daki hayvanat bahçesine gönderildi.

AKSARAY'da avcılar tarafından tüfekle vurulup yaralanan flamingo, tedavisi sonrası Konya'daki hayvanat bahçesine gönderildi. Flamingonun ayağında İran'ın Tahran kentinde kuş gözlemcileri tarafından takılan çip bulunmuştu.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Tuz Gölü'ne göç yoluyla flamingolar gelmeye başladı. 2 gün önce avcılar tarafından tüfekle vurulan ve köylüler tarafından bulunan flamingolardan biri, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki tedavisi tamamlandı. Sol kanadına dikiş atalın flamingo bugün Konya Karatay hayvanat bahçesine gönderildi. Hayvanat bahçesinde bir süre müşahade altına alınacak flamingo tekrar doğaya bırakılacak. Flamingonun ayağında İran'ın Tahran kentinde kuş gözlemcileri tarafından takılan çip bulunmuştu. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim ekipleri, yaşanan ölümlerin önüne geçmek için tedbirler oluşturdu. Eskil ilçesinde ve Tuz Gölü çevresinde denetimlerini artırdı.


Ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulunan flamingo tedavi edildi
Ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulunan flamingo tedavi edildi
Ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulunan flamingo tedavi edildi
Ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulunan flamingo tedavi edildi
Ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulunan flamingo tedavi edildi
YORUMLAR
500
Konya Teknik Üniversitesi iklim değişikliğine ilişkin yeni projelere destek verecek Konya Teknik Üniversitesi iklim değişikliğine ilişkin yeni projelere destek verecek İran, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlara tepki gösterdi İran, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlara tepki gösterdi

Aksaray, Tahran, Konya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulunan flamingo tedavi edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
15:14 Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:15:18. #1.11#
SON DAKİKA: Ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulunan flamingo tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement