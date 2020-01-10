Ayağında kırık tespit edilen tavşana cerrahi müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayağında kırık tespit edilen tavşana cerrahi müdahale - Son Dakika

Ayağında kırık tespit edilen tavşana cerrahi müdahale

6 saat önce

Iğdır'da ayağında kırık olduğu tespit edilen tavşana cerrahi operasyon yapıldı.

Iğdır'da ayağında kırık olduğu tespit edilen tavşana cerrahi operasyon yapıldı.

Bahçesinde beslediği tavşanın sol arka bacağının aksadığını fark eden Yusuf Ziya, Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesine başvurdu.

Veteriner hekimlerin muayene ettiği tavşanın sol arka ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Hastanenin başhekimi Gökhan Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaptığımız cerrahi müdahaleyle kemik kırıklarının birleştirilmesini sağladık. Şu an hayvanın genel sağlık durumu çok iyi, antibiyotik tedavisine devam edilecek. Hayvan, yaklaşık üç dört hafta sonra normal sağlığına kavuşacak." dedi.

Ayağında kırık tespit edilen tavşana cerrahi müdahale

Iğdır Üniversitesi, Yusuf Ziya Öztabak, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:11 Kaynak: AA
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