Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu ilk kelimesi üşüyorum oldu - Son Dakika

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu ilk kelimesi üşüyorum oldu

12.02.2021 18:29

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu ilk kelimesi üşüyorum oldu Bursa'da evinden işe gidiyorum diye ayrılan 56 yaşındaki alzheimer hastası kadını 33 saat sonra ormanda donmak üzereyken arama kurtarma ekipleri buldu Bursa'da evinden işe gidiyorum diye ayrılan 56 yaşındaki alzheimer...

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu ilk kelimesi üşüyorum oldu

Bursa'da evinden işe gidiyorum diye ayrılan 56 yaşındaki alzheimer hastası kadını 33 saat sonra ormanda donmak üzereyken arama kurtarma ekipleri buldu

BURSA - Bursa'da evinden işe gidiyorum diye ayrılan 56 yaşındaki alzheimer hastası kadını 33 saat sonra ormanda donmak üzereyken arama kurtarma ekipleri buldu. Ayağında patikleriyle 30 saati aşkın yürüdüğü tahmin edilen kadın bulunduğunda ilk sözü çok üşüyorum oldu. Kayıp kadına ormanda ayakta titrer şekilde bulan Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri sıcak çorba ikram edip 112 ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Misi Mahallesi'nde ikamet eden alzheimer hastası Gülsüm Vuran, dün sabah saat 8 sularında işe gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Hasta kadından bir daha haber alamayan yakınları hayatından endişe ederek polise ve jandarma ekiplerine haber verdi. Vuran'ın gidebileceği güzergah üzerinde araştırma yapan polis ekipleri Misi Mahallesi üzerindeki güvenlik kameralarından Gülsüm Vuran'ın Kavalı Mevkiinden yukarıya ormanın içerisine doğru yürüdüğünü tespit etti. AFAD ve NAK Arama Kurtarma ekipleri de sevkedildi. Uzun süre orman içerisinde aranan Gülsüm Vuran 33 saat sonra bir ağacın yanında ayakta titrerken bulundu. Ayağında patiklerle uzun süre yürüdüğü tahmin edilen Vuran'ın kurtarma ekiplerini görünce ilk lafı çok üşüdüm oldu. Vuran'a sıcak çorba ikram eden arama kurtarma ekipleri kadını daha sonra 112 ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesi bulunmaya Gülsum Vuran kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(UGR-

6 Yaşında yaşylı kadın misi mahallesi kavalı mevkinde bulunda sağlık durumu iyi nak aramama kurtarma ekipleri kurtardı

gülsüm vuran 56 yaşında alzeimer hastası dün sabah 8 den bu yana kayıp misi meydanındaki kameralara takılmış gidiş iskimatine göre ekipler harekete geçmişler kavaklı mevkiinde ormanda bulunmuş ormanlık alanda ağaç dibinde kara lastik ayakkabıları

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu ilk kelimesi üşüyorum oldu
Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu ilk kelimesi üşüyorum oldu
Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu ilk kelimesi üşüyorum oldu
Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu ilk kelimesi üşüyorum oldu

Nilüfer Arama Kurtarma, Arama Kurtarma, Bursa, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu ilk kelimesi üşüyorum oldu - Son Dakika


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