Ayağında Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan leylek tedavi edildi - Son Dakika
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Ayağında Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan leylek tedavi edildi

14.09.2022 12:52
Ayağında Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan leylek tedavi edildi

AKSARAY'da Tuz Gölü havzasında jandarma tarafından bitkin bulunan leylek tedavi edildi.

AKSARAY'da Tuz Gölü havzasında jandarma tarafından bitkin bulunan leylek tedavi edildi. Ayağından Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan leylak, yeniden aynı bölgeye bırakıldı.

Eskil ilçesinde Eşmekaya beldesi yakınlarında jandarma ekipleri, yol kenarında bitkin halde leylek buldu. Leylek, ekipler tarafından Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Leyleğin ayağında Polonyalı kuş gözlemcileri tarafından takılan çip tespit edildi. Çip sayesinde leyleğin, Polonya'dan 2 bin 300 kilometre uçarak Tuz Gölü'ne ulaştığı saptandı. Leylek, tedavisinin ardından bugün yeniden Tuz Gölü havzasına bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Tuz Gölü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayağında Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan leylek tedavi edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayağında Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan leylek tedavi edildi - Son Dakika
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