AYAĞINDA POLONYALI KUŞ GÖZLEMCİLERİNİN TAKTIĞI ÇİP OLAN LEYLEK TEDAVİ EDİLDİ - Son Dakika
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AYAĞINDA POLONYALI KUŞ GÖZLEMCİLERİNİN TAKTIĞI ÇİP OLAN LEYLEK TEDAVİ EDİLDİ

14.09.2022 13:51

AKSARAY'da Tuz Gölü havzasında jandarma tarafından bitkin bulunan leylek tedavi edildi.

AKSARAY'da Tuz Gölü havzasında jandarma tarafından bitkin bulunan leylek tedavi edildi. Ayağından Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan leylak, yeniden aynı bölgeye bırakıldı.

Eskil ilçesinde Eşmekaya beldesi yakınlarında jandarma ekipleri, yol kenarında bitkin halde leylek buldu. Leylek, ekipler tarafından Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Leyleğin ayağında Polonyalı kuş gözlemcileri tarafından takılan çip tespit edildi. Çip sayesinde leyleğin, Polonya'dan 2 bin 300 kilometre uçarak Tuz Gölü'ne ulaştığı saptandı. Leylek, tedavisinin ardından bugün yeniden Tuz Gölü havzasına bırakıldı.

YORUMLAR
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Ayağında Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan leylek tedavi edildi Ayağında Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan leylek tedavi edildi 3 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonlar yapıldı 3 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonlar yapıldı
Kaynak: DHA

Tuz Gölü, Jandarma, Eşmekaya, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYAĞINDA POLONYALI KUŞ GÖZLEMCİLERİNİN TAKTIĞI ÇİP OLAN LEYLEK TEDAVİ EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AYAĞINDA POLONYALI KUŞ GÖZLEMCİLERİNİN TAKTIĞI ÇİP OLAN LEYLEK TEDAVİ EDİLDİ - Son Dakika
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