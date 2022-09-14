Eskil ilçesinde Eşmekaya beldesi yakınlarında jandarma ekipleri, yol kenarında bitkin halde leylek buldu. Leylek, ekipler tarafından Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Leyleğin ayağında Polonyalı kuş gözlemcileri tarafından takılan çip tespit edildi. Çip sayesinde leyleğin, Polonya'dan 2 bin 300 kilometre uçarak Tuz Gölü'ne ulaştığı saptandı. Leylek, tedavisinin ardından bugün yeniden Tuz Gölü havzasına bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › AYAĞINDA POLONYALI KUŞ GÖZLEMCİLERİNİN TAKTIĞI ÇİP OLAN LEYLEK TEDAVİ EDİLDİ - Son Dakika

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