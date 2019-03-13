Son Dakika Haberleri: Ayağındaki İp Elektrik Hattı Tellerine Dolanan Kızıl Şahin Kurtarıldı

Ayağındaki İp Elektrik Hattı Tellerine Dolanan Kızıl Şahin Kurtarıldı

17 dakika önce

AKSARAY'da, ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik hattı tellerinde mahsur kalan kızıl şahin, kurtarılarak tedavi altına alındı.

Ayağındaki İp Elektrik Hattı Tellerine Dolanan Kızıl Şahin Kurtarıldı, System.String[]
AKSARAY'da, ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik hattı tellerinde mahsur kalan kızıl şahin, kurtarılarak tedavi altına alındı. 

Karaören köyünde oturan köylüler, bir şahinin elektrik hattı tellerinde çırpındığını gördü. Şahinin, ayağına dolanan ip nedeniyle tellerde sıkışıp kaldığının anlaşılması üzerine Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verildi. Köye gelen ekipler mahsur kalan kızıl şahini kurtardı. Ayağından yaralandığı belirlenen şahin veterinerlik fakültesinde tedaviye alındı.

? - Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:06 Kaynak: DHA

Milli Parklar Müdürlüğü, Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi Son Dakika! Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin

İflas Kararı Verilen Pamukkale Turizm İçin Alacaklılar 'Devam' Oyu Verdi Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:23:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayağındaki İp Elektrik Hattı Tellerine Dolanan Kızıl Şahin Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]