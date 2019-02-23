Son Dakika Haberleri: Ayağındaki İp Nedeniyle Ağaçta Mahsur Kalan Güvercin Kurtarıldı

Ayağındaki İp Nedeniyle Ağaçta Mahsur Kalan Güvercin Kurtarıldı

1 saat önce

AYAKLARINA dolanan ipin dallara takılmasıyla ağaçta mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Ayağındaki İp Nedeniyle Ağaçta Mahsur Kalan Güvercin Kurtarıldı, System.String[]
AYAKLARINA dolanan ipin dallara takılmasıyla ağaçta mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Yara almadan kurtarılan güvercin, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.

Olay, merkez  Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. İki ayağına ip dolanan güvercin, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki çınarın dalına kondu. Ancak ayaklarındaki ipin dallara takılması nedeniyle ağaçta mahsur kaldı. Güvercini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla ulaşarak, ağaçtan indirdiği güvercinin ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapıldı. Ayaklarına dolanan güvercin hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Güvercinin kurtarılma anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:20 Kaynak: DHA

Osmangazi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, İtfaiye, 3. Sayfa
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