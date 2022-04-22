Ayağından elektrik teline takılan martıya kurtarma operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Ayağından elektrik teline takılan martıya kurtarma operasyonu

22.04.2022 10:51
Ayağından elektrik teline takılan martıya kurtarma operasyonu

Sinop'ta elektrik tellerine takılan martı için ekipler kurtarma operasyonu düzenledi.

Sinop'ta elektrik tellerine takılan martı için ekipler kurtarma operasyonu düzenledi.

Sinop'un Ada Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde elektrik direğindeki tellere bir martı ayağından takıldı. Martıyı gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İlk önce bölgeye gelen itfaiye aracı, alanın dar olmasından dolayı bölgeye giremeyince bölgeye YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kontrollü şekilde elektrik direğine çıkan YEDAŞ çalışanı, martının tele takılan ayağını kurtararak kendisiyle birlikte aşağıya indirdi. O anları bir mahalle sakini cep telefonuyla kaydetti. - SİNOP

Ayağından elektrik teline takılan martıya kurtarma operasyonu
Ayağından elektrik teline takılan martıya kurtarma operasyonu
Ayağından elektrik teline takılan martıya kurtarma operasyonu

YORUMLAR
500
Sinop'ta ilkbahar beslenmesi için arıcılara 54 ton toz şeker Sinop'ta ilkbahar beslenmesi için arıcılara 54 ton toz şeker Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu

112 Acil Çağrı, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayağından elektrik teline takılan martıya kurtarma operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Muş'ta hırsızların çaldığı 22 liralık cıvata, 500 bin liralık zarar sebep oldu!
10:51 86 ayrı suçtan aranan şüpheli, tarlanın ortasındaki konteynerda saklanırken yakalandı
10:50 Eski patronunu ''Kızlarını öldürür, karına tecavüz ederiz'' diye tehdit eden kişiler kıskıvrak yakalandı
10:47 Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" forması satıldı! İşte biçilen değer
10:38 Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi Fişekhane'den çekildi: Tiyatro bir ticarethane değil
10:34 Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim
10:18 Süt ve süt ürünlerine zam iddiası: En az yüzde 40 artış olacak
10:09 5 ay önce kafaüstü düşen Bedirhan bebek hayata tutunamadı
10:07 İmamoğlu ilk kez açıkladı: 3 eski bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı
10:05 Gülşen, kadın eşitliği için devrede! New York Times Meydanı'ndaki reklam panosunda yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 11:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ayağından elektrik teline takılan martıya kurtarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement