Ayağından tabancayla vurulan kişi, hastaneye taşınırken Cumhurbaşkanına selam gönderdi - Son Dakika
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Ayağından tabancayla vurulan kişi, hastaneye taşınırken Cumhurbaşkanına selam gönderdi

11.07.2023 01:44

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ayağından tabancayla vurulan bir kişi, hastaneye taşınırken kendisini görüntüleyen kameraya dönerek 'Tayyip Erdoğan' diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Ayağından tabancayla vuruldu, hastaneye taşınırken Cumhurbaşkanına selam gönderdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kurşunlandıktan sonra hastaneye kaldırılan bir kişi, kendisini görüntüleyen kameraya el sallayıp "Tayyip Erdoğan" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi.

Olay, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.E. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple ayağından tabancayla vuruldu. Sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralı T.E., sağlık ekiplerince önce Darıca Farabi Hastanesi'ne alınıp ardından tedavisinin devamı için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yaralı T.E., sedyeden indiği esnada kendisini görüntüleyen kameraya dönüp "Tayyip Erdoğan" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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