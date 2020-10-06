Ayağından zincirlenen çocuk yangından son anda kurtarıldı - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde alevler arasında kalan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi çıkan ev yangınından dram çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye yetkilileri yanan odada zincirle bağlı küçük bir çocuk görünce şoke oldu. İtfaiye erleri dışarıdan gelen sivil vatandaşların yardımıyla zinciri balta ile keserek büyük bir tehlikeyi önlemiş oldu. Çocuğu zincirle bağlı olarak gören itfaiye eri, "Yangının ortasında küçük bir çocuk gördüm. Çocuğu kolundan tutup kucağıma almak istediğimde ayaklarından zincirle bağlı olduğunu gördüm. Dışarıdan gelen sivil bir vatandaş elinde bulunan balta ile zinciri kesti ve çocuğu dışarıya çıkarmaya başardık. Evden çıktıktan çok kısa süre sonra evin çatısı çöktü. Çocuğu Allah korudu" dedi.

Evinde ailesi tarafından zincirle bağlanan 11 yaşındaki E.B., hafif yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Kaymakam Suat Seyitoğlu, Hasan Ülgen'e ait evde kiracı olarak oturan 8 çocuklu Mehmet Bilir'e oğlunu zincirle bağladığı için tepki gösterdi.

Mehmet Bilir, oğlunun çok yaramaz olduğunu bu yüzden evden çıkmaması için sadece evin içinde gezebilecek kadar bir zincirle oğlunu bağladığını, yangın esnasında da evde uyuduğunu belirterek, "Böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Oğlum E.B. çok yaramaz olduğu için böyle bir formül düşündüm. Bilseydim böyle bir şey olacağını yapmazdım. 'Pişmanım'" dedi.

Kaymakam Suat Seyitoğlu, böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Çocukla bizzat görüşüp gereken neyse yapacağız. Böyle bir şey asla kabul edilemez" dedi.

Evleri yanan vatandaşa Yenişehir'de TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev verildi ve evin eşyaları da Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından verileceği belirtildi.

(Mehmet Buldu/İHA)