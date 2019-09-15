Ayağını camdan çıkartarak kilometrelerce araç kullandı

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul'da seyir halinde bir otomobilde ayağını camdan çıkartarak yolculuk yapan kişi görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'da bir kişinin ayağını camdan çıkartarak tehlikeli biçimde araç kullanması Demirören Haber Ajansı kameralarına yansıdı. Görenlerin hayrete düştüğü olay dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü sol ayağını camdan çıkartarak araç kullanması görenlerde şaşkınlık yarattı. Trafikte de makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü D-100 Karayolu'ndan Firuzköy Bulvarı'na bağlanarak, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı arasında yaklaşık 7 kilometre boyunca bu şekilde araç kullanamaya devam ettiği DHA muhabiri tarafından görüntülendi. Kimliği henüz belli olmayan sürücünün bir ayağını camdan çıkartarak otomobili kullanırken, trafikteki diğer sürücüleri ve yanında yolcu koltuğunda oturan bir kadının da canını hiçe sayarak yolculuğunu sürdürmesi dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

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-Ayağını camdan çıkartan sürücünün trafikte ilerlemesi

-Otomobil sürücüsü ve yanında oturan kadının görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

