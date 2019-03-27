Son Dakika Haberleri: Ayağını Çapa Makinesine Kaptıran Çiftçi Ağır Yaralandı

Ayağını Çapa Makinesine Kaptıran Çiftçi Ağır Yaralandı

2 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kendine ait tarlasında çalışan ve ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı.

Ayağını Çapa Makinesine Kaptıran Çiftçi Ağır Yaralandı, System.String[]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kendine ait tarlasında çalışan ve ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait bahçede çalışma yapan S.Y. isimli bir çiftçi, bir anlık dalgınlığı sonucu çapa makinesine sağ ayağını kaptırdı. Çapa makinesine ayağını kaptıran S.Y.'nin ayağı parçalanarak ağır şekilde yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye kaza kırım ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:58 Kaynak: İHA

İtfaiye, Geyve, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gece Yarısı 4 Katlı Binadan Yükselen Alevler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın Çıktı Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 16:04:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayağını Çapa Makinesine Kaptıran Çiftçi Ağır Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]