Son Dakika Haberleri: Ayağını Çapa Makinesine Kaptırdı

Ayağını Çapa Makinesine Kaptırdı

36 dakika önce

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, bahçesinde çalışan Semih Yıldırım, ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Ayağını Çapa Makinesine Kaptırdı, System.String[]
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, bahçesinde çalışan Semih Yıldırım, ayağını çapa makinesine kaptırdı. Yaralanan Yıldırım, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Geyve Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait bahçede çalışan Semih Yıldırım çapa makinesi ile çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu ayağını makineye kaptırdı. Ayağı makineye sıkışan Semih Yıldırım'ı görenler sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekibi, Semih Yıldırım'ın sağ ayağını çapa makinesinden kurtardı. Semih Yıldırım kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:28 Kaynak: DHA

İtfaiye, Eşme, Geyve, Sakarya, Güncel
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