Ayağını çapa makinesine kaptırdı - Son Dakika

Alaplı'da tarlasında çalışan Baran .T ayağını bir anda çapalama makinesine kaptırarak feci şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kendilerine ait bahçede çalışma yapan Musebeyli köyündeki Baran T. ayağını çapa makinesine kaptırdı. Olay, saat 12.00 sıralarında Musabeyli Köyündeki Baran T.'ye ait tarlasında bir anlık dalgınlığı sonucu Tarım aracı ile el çapası olarak bilinen çapa makinesine sağ ayağını kaptırdı. Çapa makinesi bıçaklarının ayağını parçaladığı Baran T. ağır yaralandı. Çapa makinesinden ayağını kurtarmak için Baran T.'ın yardımına sağlık ekipleri ile itfaiye kaza kırım ekibi yetişti. Çapa makinesine ayağı sıkışan Baran T. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Feci şekilde yaralanan Baran T. 112 sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK