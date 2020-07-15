Ayağını helezyon makinesine kaptıran çiftçi, yaralandı - Son Dakika

Olay, öğle saatlerinde Keskin ilçesine bağlı Gülkonak köyünde meydana geldi. Çiftçi Bülent Zöngür, traktöre buğday yüklediği sırada ayağını helezon makinesine kaptırdı. Acı içerisinde kıvranan Bülent Zöngür'ün yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Bülent Zöngür'ün ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Bülent Zöngür, tedaviye alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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