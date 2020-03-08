Ayağını iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayağını iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ayağını iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

7 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan bir iş yerinde operatör olarak çalışan ve iş makinesine ayağını kaptırarak ağır yaralanan 38 yaşındaki Recep Gündoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ayağını iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan bir iş yerinde operatör olarak çalışan ve iş makinesine ayağını kaptırarak ağır yaralanan 38 yaşındaki Recep Gündoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam 18.30 sıralarında Kaynarca ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir elektrik santralinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferizli ilçesinde ikamet eden ve Kaynarca ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir elektrik santralinde iş makinesi operatörü olarak çalışan 38 yaşındaki Recep Gündoğdu isimli vatandaş, ayağını makineye kaptırdı. Olayı görerek yaralı Gündoğdu'nun yardımına koşan diğer işçiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Recep Gündoğdu Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gündoğdu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Gündoğdu, Ferizli ilçesi Damlık Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA

Kaynarca, Gündoğdu, Ferizli, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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