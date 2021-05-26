Ayağını kaybetti ama futbol tutkusundan vazgeçmedi - Son Dakika

Ayağını kaybetti ama futbol tutkusundan vazgeçmedi

26.05.2021 12:57
Ayağını kaybetti ama futbol tutkusundan vazgeçmedi, System.String[]

Futbola olan sevgisiyle çocukluk döneminde ayağının birini kaybeden Barış Telli'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımın oyunculuğuna uzanan hikayesi yürekleri burkuyor.

Futbola olan sevgisiyle çocukluk döneminde ayağının birini kaybeden Barış Telli'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımın oyunculuğuna uzanan hikayesi yürekleri burkuyor. Azmiyle uluslararası arenada da birçok başarıya imza atan Barış Telli, son olarak Şahinbey Ampute'de takım arkadaşları ile birlikte Ampute Futbol Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırdı.

Kırıkkale'de doğan ve 4 yaşındayken arkadaşları ile mahalle arasında futbol oynadıkları sırada yola fırlayan topun arkasından koşan Barış Telli, yoldan geçen aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Barış Telli, küçük yaşında sağ ayağını kaybetti. Yaşadığı üzücü olaya rağmen futbola olan sevgisini hiçbir zaman kaybetmeyen Telli, çeşitli spor dallarında ise hem uluslararası arenada hem de Türkiye'deki müsabakalarda önemli dereceler elde etti. Avrupa ikinciliği de bulunan Telli, daha sonra ise yeniden futbol hayalinin peşinden koşmaya başladı. Bu sezon Şahinbey Belediyesi Ampute Takımı'na transfer olan Barış Telli, azmiyle tüm engelleri tek tek aşarken, kendisi gibi futbol sevdasında dolu dizgin yol alan engelli arkadaşları ile birlikte ilk kez Gaziantep'te oynanan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme şansı yakaladı. Telli ve arkadaşları, tüm maçlarını kazanarak Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması ile birlikte sezonun Avrupa'daki en büyük kupasını kazanmanın sevincini yaşadı.

"Top peşinde ayağımı kaybettim ama hala top peşinde koşuyorum"

Küçük yaşlarda top peşinde koştuğu sırada bir aracın çarpması sonucu sağ ayağını kaybettiğini anlatan Barış Telli, "4 yaşlarındayken topun peşinden koşarak yola çıkıyorum daha sonra aracın altında kalarak sağ ayağımı kaybediyorum ama hala topun peşinde koşuyorum. Top oynamayı çok seviyordum onun için ayağımızı bile kaybettik. Ancak spor aşkı, futbol aşkı benim için hiçbir zaman engel tanımadı. Bu zamana kadar da çok çalışarak, emek vererek bu seviyelere geldim. Normal ayağım da sakat. Bu turnuvada oynayamadım, kamplara katılamadım. İnanın yedek kulübesinde otururken bile can atıyorum. Top gelse de sahalara hemen atlasam diye uğraşıyorum. Şampiyonluk kupasını aldık ve bu her şeye bedel. Önemli olan kupayı kazanmaktı. Takım arkadaşlarım ellerinden geleni yaptı. Bu şampiyonlukta teknik ekip, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye personelleri, kulüp başkanımız ve yöneticilerimizin çok büyük emekleri var. Kupayı çok güzel bir şekilde Türkiye'de kaldırmış olduk. Şampiyonlar Ligi şampiyonu biz olduk" dedi.

"Spor benim için her şey demek"

Hayata spor sayesinde tutunduğunu söyleyen Barış Telli, "Spor benim için hayat felsefesidir. Sadece futbol değil aynı zamanda atletizm de yaptım. Avrupa 2.'liğine kadar yükseldim. Tekerlekli sandalye tenisi, voleybol gibi farklı alanlarda şampiyonluklar kazanmış bir sporcuyum. Spor benim için aşk, sevgi ve her şey demek. Bütün herkese de bunu söylüyorum. Hayata ben spor ile tutundum, siz de kendi yeteneklerinizi fark edin ve bunu sergileyin. Ben aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Bütün öğrencilerime bunu söylüyorum. Mutlaka yetenekleriniz vardır. Yeteneğinizi bir an önce keşfedin ve onun üzerinden çok çalışarak hayata tutunun diye dersler veriyorum" ifadeleri kullandı.

"Dünya şampiyonluğunu da ülkemize kazandırmak istiyoruz"

Hedeflerinin Milli Takım kadrosunda yer alarak Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nı kazanmak olduğunu vurgulayan Telli, "Biz Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk ama önümüzde daha lig şampiyonlukları, Milli Takımımızın Avrupa şampiyonluk maçları var. Ben de kadroda yer almak istiyorum. Bu şampiyona da yer alarak kupayı ülkemizi kazandırmak istiyoruz. Bitti mi? Hayır bitmedi. Çünkü önümüzde dünya şampiyonluğu var. 2022 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Sağ olsun Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu, 2 gün önce açıklama yaptı. Ev sahipliğini biz ülke olarak yapmış olacağız. Sadece ev sahipliği yapmayacağız tekrardan bu duyguyu, hissi ülkemize kazandıracağız. Dünya şampiyonluğunu da ülkemize kazandırmış olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Ayağını kaybetti ama futbol tutkusundan vazgeçmedi
Ayağını kaybetti ama futbol tutkusundan vazgeçmedi
Ayağını kaybetti ama futbol tutkusundan vazgeçmedi
Ayağını kaybetti ama futbol tutkusundan vazgeçmedi

Şampiyonlar Ligi, Şahinbey, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayağını kaybetti ama futbol tutkusundan vazgeçmedi - Son Dakika Spor


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