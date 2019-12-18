Ayağını kazan temizleme makinesine kaptırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayağını kazan temizleme makinesine kaptırdı - Son Dakika

Ayağını kazan temizleme makinesine kaptırdı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazan temizleme makinesine ayağını kaptıran bir işçinin ayak parmakları koptu.

Ayağını kazan temizleme makinesine kaptırdı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazan temizleme makinesine ayağını kaptıran bir işçinin ayak parmakları koptu.


Edinilen bilgilere göre olay, Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil firmasında çalışan Mehmet Nuri A. isimli işçi, kazan temizleme makinesinde çalıştığı sırada ayağını makineye kaptırdı. Makineye ayağını kaptıran talihsiz işçinin üç parmağı koptu. Arkadaşları tarafından durumu fark edilen işçi özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı işçinin tedavisi burada sürerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Yeniceköy Mahallesi, Mehmet Nuri, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:03 Kaynak: İHA
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