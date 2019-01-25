Ayağını Kepçe Ezdi, Kalp Krizi Geçirip Öldü
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde köy muhtarı, sahili temizletirken ayağını kepçe ezdi.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesi Filyos
beldesinde köy muhtarı, sahili temizletirken ayağını kepçe ezdi. Şok yaşayan muhtar, olayın olduğu yerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Filyos Beldesi Sefercik köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Muzaffer Sefercik, sahili temizlettiği sırada kepçe ayağının üstünden geçti. Olayın şokuyla korkuya kapılan muhtar olayın olduğu yerde kalp krizi geçirdi. Olay yerine 112 sağlık ekiplerinin ilk kalp masajı müdahalesi yaptı. Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Muzaffer Sefercik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:39 Kaynak: İHA
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