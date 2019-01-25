Son Dakika Haberleri: Ayağını Kepçe Ezdi, Kalp Krizi Geçirip Öldü

Ayağını Kepçe Ezdi, Kalp Krizi Geçirip Öldü

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde köy muhtarı, sahili temizletirken ayağını kepçe ezdi.

Ayağını Kepçe Ezdi, Kalp Krizi Geçirip Öldü, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde köy muhtarı, sahili temizletirken ayağını kepçe ezdi. Şok yaşayan muhtar, olayın olduğu yerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Filyos Beldesi Sefercik köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Muzaffer Sefercik, sahili temizlettiği sırada kepçe ayağının üstünden geçti. Olayın şokuyla korkuya kapılan muhtar olayın olduğu yerde kalp krizi geçirdi. Olay yerine 112 sağlık ekiplerinin ilk kalp masajı müdahalesi yaptı. Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Muzaffer Sefercik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:39 Kaynak: İHA

Zonguldak, Filyos, Kalp Krizi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi Hatay'da Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi! Ölü ve Yaralılar Var

Kaçarak Evlenen Kızının Kocasından Şiddet Görmesini Sindiremeyen Baba, Dehşet Saçtı! Ölü ve Yaralılar Var Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:34:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayağını Kepçe Ezdi, Kalp Krizi Geçirip Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]