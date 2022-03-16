Ayağını kıran kayakçıyı jandama kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayağını kıran kayakçıyı jandama kurtardı

16.03.2022 17:24
Ayağını kıran kayakçıyı jandama kurtardı

Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'nde bulunan kapalı tesiste kayak yapan bir şahıs, düşerek ayağını kırdı.

Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'nde bulunan kapalı tesiste kayak yapan bir şahıs, düşerek ayağını kırdı. Jandarma ekiplerinin kar motorları ile ulaştığı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konyaaltı İlçesi, Saklıkent Kayak Merkezi'nde dün saat 18.15 sıralarında B.S.G isimli şahıs, saklıbel istikametinde kapalı tesiste kayak yaparken düşerek sol ayak baldır kemiğini kırdı. İhbarı alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı ekipleri, 5 personel ile olay yerine kar motorları ile ulaştı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Ayağını kıran kayakçıyı jandama kurtardı

YORUMLAR
500
Ön yargıları kıran Down Sendromlular Futsal Milli Takımı yeni şampiyonluklar peşinde Ön yargıları kıran Down Sendromlular Futsal Milli Takımı yeni şampiyonluklar peşinde Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı! Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı!

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayağını kıran kayakçıyı jandama kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bırakıyoruz
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 17:37:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ayağını kıran kayakçıyı jandama kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement