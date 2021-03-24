Ayağını makineye kaptıran işçi hastanelik oldu - Son Dakika

Ayağını makineye kaptıran işçi hastanelik oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir depoda çalışan işçi, ayağını makineye kaptırınca hastanelik oldu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir depoda çalışan işçi, ayağını makineye kaptırınca hastanelik oldu. Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir lojistik firmasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan T. isimli bir işçi, depoda çalıştığı sırada ayağını iş makinesine kaptırdı. İşçinin çığlığını duyan mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu makinede sıkışan ayağı kurtarılan yaralı işçi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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