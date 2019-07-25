Ayağını mazgala sıkıştıran Masal'ı itfaiye kurtardı
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Çorum'da oyun oynarken ayağını mazgala sıkıştıran kız çocuğunu itfaiye kurtardı.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
'da oyun oynarken ayağını mazgala sıkıştıran kız çocuğunu itfaiye kurtardı.
Olay, Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşları ile saklambaç oynayan Masal İpek adlı çocuk ayağını mazgala sıkıştırdı. Talihsiz çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minik Masal'ın ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. İpek, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansla kontrol amaçlı Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - ÇORUM
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