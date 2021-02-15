Ayağını öperim, çünkü seni seviyorum

PAYLAŞIMI KONUŞULDU

Bir kliple başlayan birlikteliklerini mutlu bir şekilde sürdüren Cabello ve Mendes de Sevgililer Günü'nü kutlayan bunu da sosyal medyadan paylaşan ünlüler arasında. Hatta Mendes, bu özel günde yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

'AYAĞINI ÖPERİM, ÇÜNKÜ SENİ SEVİYORUM'

Shawn Mendes, sevgilisi Camila Cabello'nun ayağını öperken çekilen fotoğrafını paylaşıp "Ayağını öpüyorum, çünkü seni seviyorum" diye yazdı. Mendes'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda mesaj ve beğeni geldi.

BEŞ YIL UZAKTAN SEVMİŞ

Shawn Mendes, geçen yıl verdiği bir röportajda Camila Cabello'yu uzaktan uzağa sevdiğini ama onu açılmak için beş yıl beklediğini itiraf etmişti.

DUYGULARINI AÇMAK UZUN SÜRDÜ

Müzik dünyasının ünlü çifti Shawn Mendes ile Camila Cabello, koronavirüs pandemisi sırasında her dakikalarını dört duvar arasında birlikte geçirdiler. Buna rağmen birçok ünlü çiftin başına gelen onların başına gelmedi. Tam tersine aşkları her geçen gün katlanarak büyüdü. Shawn Mendes, bu büyük aşkın ardında yatan sırrı açıkladı.

NİŞANLANDIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Mendes, bir TV kanalı için hazırlanan belgeselde de, yazdığı bütün şarkıların sevgilisi Camila Cabello için olduğunu söyledi. Son dönemde Shawn Mendes ile Camila Cabello'nun nişanlanma konusunda konuştukları da basına yansıyan iddialar arasında.