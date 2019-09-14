Ayağını silaj makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı

Ağır yaralanan Y.A, kesilen bölümle birlikte Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Makineyi durduran yakınları, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Merkeze bağlı Hacıabdullah beldesinde mısır silajı yapan Y.A. (35), bir anlık dalgınlıkla ayağını silaj makinesinin dişlilerine kaptırdı.

Niğde 'de, ayağını silaj makinesine kaptırarak ağır yaralanan çiftçi tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Suriyelileri 'sigortasız çalıştırmak'tan 65 bin lira ceza kesildi

Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anne Gülben Ergen'e seslendi: Oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı?