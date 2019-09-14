Son Dakika Haberleri: Ayağını silaj makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı
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Ayağını silaj makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı

23 dakika önce

Niğde'de, ayağını silaj makinesine kaptırarak ağır yaralanan çiftçi tedavi altına alındı.

Ayağını silaj makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı, System.String[]

Niğde'de, ayağını silaj makinesine kaptırarak ağır yaralanan çiftçi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Hacıabdullah beldesinde mısır silajı yapan Y.A. (35), bir anlık dalgınlıkla ayağını silaj makinesinin dişlilerine kaptırdı.

Makineyi durduran yakınları, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler Y.A'yı, yaklaşık 2 saat çalışmayla ayağının sıkıştığı bölümü keserek kurtardı.

Ağır yaralanan Y.A, kesilen bölümle birlikte Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hacıabdullah, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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